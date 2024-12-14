Kadir İnanır'ın sağlık durumunda yeni gelişme!

Uzun süredir tedavi gören Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır'dan yeni haber geldi. Kadir İnanır'ın son halini Ali Gündoğdu paylaştı. Yakın dostu Ali Gündoğdu usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

75 yaşında olan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır geçtiğimiz mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilmişti. Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.

TEKRAR TEDAVİYE ALINMIŞTI

Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

SAĞLIĞIYLA İLGİLİ SON DURUM

​​​​​​​Süreç Film'in sahibi yakın dostu Ali Gündoğdu usta sanatçının son halini paylaştı. Ünlü yapımcı, Kadir İnanır'ın sağlığının günden güne iyiye gittiğini belirtti. Instagram'dan yapılan açıklamada, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz." ifadelerine yer verildi.