Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! Aylardır tedavi görüyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! Aylardır tedavi görüyordu

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır’ın beyin damarına pıhtı attıktan sonra uzun bir süre sonra tedavi görmüş bu nedenle kameralardan uzak kalmıştı. İnanır'ın aylar sonra fotoğrafı ortaya çıktı.

Kadir İnanır beyin damarına pıhtı attıktan sonra hiç ortalıkta görülmemişti. Usta sanatçıdan aylar sonra yeni gelişme geldi.

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SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Eski sağlığına kavuşabilmek için aylarca hastanede kalan ve sonrasında yoğun bir fizik tedavi sürecine giren Kadir İnanır'ın aylar sonra son hali ortaya çıktı.

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SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş, hastanede tedavi gören usta sanatçıyı ziyaret etti.

Alper Taş; "Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı.

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