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Depremzede Kadir'in tek isteğini Icardi gerçeğe dönüştürdü

Enkaz altından tam 87 saat sonra mucize eseri kurtarılan Galatasaray taraftarı Kadir'in tek isteği gerçek oldu. Icardi formasını imzalayıp Kadir'e hediye etti.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 00:05
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Kadir'in tek isteğini Icardi yaptı

Depremzede Kadir'in tek isteğini Icardi gerçeğe dönüştürdü
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87 saat sonra enkazdan çıkarılan Kadir, kendisine gelir gelmez Mauro Icardi'nin gol sevinciyle pozunu verdi ve Arjantinli yıldızın formasını çok istediğini söyledi. Sosyal medyada gerçekleşen organizasyonla durumdan haberdar olan Icardi de bir paylaşım yaptı ve "Umarım yakında görüşürüz. Sana formamı hediye edip, kocaman sarılmak istiyorum" diye yazdı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yıldız futbolcu, mucize eseri hayatta kalan Kadir'i bizzat ziyaret edip yanında olmak istiyor. Kulübün sponsorlarından biri olan Galatasaraylı işadamı Dinçer Azaphan da Icardi'nin forma hediyesine destek olacağını ve genç taraftara locasında bir adet koltuk hediye etmek istediğini dile getirdi. Kadir'in hastanedeki tedavi süreci devam ederken, Galatasaraylı taraftarlar da onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. 

BU SENİN İÇİN KADİR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Adıyaman'da 87 saat sonra enkaz altından kurtulan Kadir için formasını imzaladı. Sarı Kırmızılı kulüp sosyal medya üzerinden Icardi'nin imzaladığı formanın videosunu paylaşarak, "87 saat süren yaşam mücadelesinin ardından enkaz altından kurtarılan Kadir’in ilk isteği, Mauro Icardi’nin imzalı forması olmuştu. Bu imza senin için Kadir" notunu düştü.


 

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