Kadirov 3 çocuğunu ve damadını bakan yaptı. Size nereyi hatırlatıyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Kadirov 3 çocuğunu ve damadını bakan yaptı. Size nereyi hatırlatıyor?
Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramazan Kadirov’un hükümeti akrabalarıyla doldurduğu ortaya çıktı. Kadirov son olarak 18 yaşındaki oğlunu Spor Bakanı olarak atadı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov’un, 18 yaşındaki oğlu Ahmat Kadırov’u Gençlik ve Spor Bakanı olarak atadığı ortaya çıktı.

Çeçenistan hükümet temsilcisi Magomed Daudov, Ahmat Kadirov’un önceki görevlerinde gençlik politikalarına önemli katkıda bulunduğunu ve bölgenin toplumsal yaşamında aktif olarak rol aldığını söyledi.

Ahmat Kadirov’un, üç ay önce Çeçenistan'da Beden Eğitimi, Spor ve Gençlik Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı görevine getirildikten sonra şimdi de bakanlık görevine getirildiği bildirildi.

Çeçenistan’da bugün Kadirov’un kızı dahil 30 akrabasının üst düzey önemli görevlerde bulunduğu belirtiliyor.

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DEVLET KURUMLARI AKRABALARIYLA DOLDURDU

Putin'e yakınlığıyla bilinen Ramazan Kadirov, 24 yaşındaki kızı Kadizat Kadirov'u başkan yardımcılığına atarken, bir diğer kızı 25 yaşındaki Ayşat ise, daha önce Kültür Bakanlığı yaptıktan sonra Ekim ayında Çeçenistan Başbakan Yardımcılığı'na getirilmişti.

Kadirov'un damadı 26 yaşındaki Viskan Matsuev ve Ayşat'ın eşi Tarım Bakanı; kayınbiraderi 56 yaşındaki Ramzan Çerkigov Ulaştırma Bakanı; yeğeni 27 yaşındaki Hamzat ise geçen yıl güvenlik konularında Kadirov'un danışmanı olmuştu.

On dört çocuğu olan Kadirov'un çok sayıda akrabası ve kayınpederi şu anda siyasette ve bürokraside görev yapıyor.

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