Kadrodan çıkarılan voleybolcudan kapak olacak paylaşım

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza attı.

Çeyrek finalde Çin ile karşı karşıya gelen Ay-Yıldızlı ekibimiz, 3-2'lik skorla kazandı, adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Bu tarihi başarının ardından çok özel bir tebrik mesajı geldi.

Dev organizasyonun başlamasına sayılı günler kala Tuğba Şenoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat kadrosundan çıktığını öğrenmişti.

Büyük bir travma yaşayan Tuğba'nın yerine İlkin Aydın tercih edilmişti. Bu kararın Galatasaray'ın baskıları sonucu alındığı iddia edilmişti.

Paris'ten ayrılıp İstanbul'a dönen Tuğba Şenoğlu, Ay-Yıldızlı ekibimizin maçlarını büyük bir heyecanla takip ediyor.

Bugün oynanan Çin maçının ardından yaptığı paylaşım "Helal olsun" dedirtti.

Sosyal medya hesabından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın zafer fotoğrafını yayınlayan Tuğba Şenoğlu, nazar boncuğu emojisi kullandı.

Bu hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, beğeni aldı. Paylaşımın altı Tuğba Şenoğlu'nu öven mesajlarla doldu.