Kafamızı en çok nelere takıyoruz ne yapmalı

Takıntı, kişinin istem dışı olarak sürekli tekrarlayan düşünce, duygu veya davranışlara sahip olmasıdır. Takıntılar, kişinin yaşam kalitesini düşüren, kaygı ve stres yaratan psikolojik rahatsızlıklardır. Uzmanlara göre, takıntılar tedavi edilmediği takdirde, baş belası olabilir.

TAKINTILAR BAŞ BELASI OLABİLİR

Takıntıların birçok çeşidi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Her yerde harita görme takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, yemeklerinin, bulutların, lekelerin veya diğer nesnelerin harita şeklini andırdığını düşünürler. Bu kişiler, harita motifleri aramak için baktıkları her yere odaklanırlar.

Evlenme teklif etme takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, sürekli olarak evlenme teklifi etme isteği duyarlar. Bu kişiler, kısa süre zarfında farklı insanlara dikkat çekici evlenme tekliflerinde bulunurlar. Bu davranış, genellikle poligami ile sonuçlanır.

Belirli kelimeleri tekrar etme takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, belirli kelimelere özel bir ilgi duyarlar. Bu kişiler, sürekli olarak bu kelimeleri tekrar etmek için karşı konulamaz bir istek duyarlar.

Yataktan çıkmama takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, soğuk ve kasvetli günlerde yatakta kalmak isterler. Bu kişiler, özellikle yağmurlu ve karlı günlerde yataktan çıkmak için büyük bir zorluk yaşarlar.

Kötü ruhlar tarafından ele geçirildiğine inanma takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, kötü ruhlar tarafından ele geçirildiklerine inanırlar. Bu kişiler, korku filmi ve kitaplarındaki gibi kendilerini savunmaya çalışırlar.

Sürekli olarak günah işlediğini düşünme takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, devamlı olarak günah işlediklerine inanırlar. Bu kişiler, eleştirilme korkusu yaşarlar. Bu kişilerde, nefes tıkanıklığı, hızlı nefes alıp verme, kalp ritmi bozukluğu, aşırı terleme, mide bulantısı ve endişe gibi semptomlar görülür.

İstemsiz davranışlarda bulunma takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, Tourette Sendromu adı verilen kalıtsal bir rahatsızlıktan muzdariptirler. Bu kişiler, istemsiz, hızlı, ani hareketler veya sesler çıkarırlar. Bu kişiler, normal bir zekaya ve yaşam süresine sahiptirler.

Yıkanma takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, sürekli olarak ellerini yıkama isteği duyarlar. Bu kişiler, kire ve mikroba maruz kaldıklarına inanırlar. Bu kişilerde, diğer akıl hastalıkları da görülebilir.

Patolojik kararsızlık takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, herhangi bir konuda karar verme iradesine sahip değildirler. Bu kişiler, en ufak konularda bile karar verme sürecinde büyük sıkıntı yaşarlar.

Saç çekme takıntısı:

Bu takıntıya sahip olan kişiler, saçlarını çekerek kendilerine zarar verme isteği duyarlar. Bu kişiler, saçları haricinde vücutlarında kaşları, kirpikleri, sakalları gibi diğer kılları da çekerler. Bu takıntı, vücutta kolay fark edilebilir kelliklere yol açar.

Hediye verme takıntısı:



Bu takıntıya sahip olan kişiler, hediye verme isteği duyarlar. Bu kişiler, finansal durumları yeterli olmasa bile hediye alma isteğine karşı koyamazlar. Bu kişiler, kredi çekmeye, borca girmeye hatta haciz tehlikesiyle karşılaşmaya sebep olurlar.

Takıntılar, kişinin psikolojik sağlığını bozan ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen rahatsızlıklardır. Takıntılar, tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir. Takıntıları olan kişilerin, profesyonel yardım almaları ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamaları önerilir. Takıntılar, baş belası olmaktan çıkarılabilir.