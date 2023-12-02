Kafasını kale direğine çarpan Fin hokeyci felç oldu

İsveç kulübü HV71 forması giyen Fin buz hokeyi oyuncusu Sanni Hakala, kafasını kale direğine çarpmasının ardından felç oldu.

KAYNAK: AA
Kafasını kale direğine çarpan Fin hokeyci felç oldu

Hakala, 24 Kasım'da oynanan maçta ciddi şekilde yaralanmasının ardından sosyal medya hesabından durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ellerinde ve kollarında işlev kaybı yaşadığını belirten 26 yaşındaki sporcu, "Hayatımın geri kalanında tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kalabilirim." ifadelerini kullandı.

Sanni Hakala, Finlandiya Kadın Milli Takımı ile 2018 ve 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı.

Ekim ayında da İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers'ta forma giyen Adam Johnson, maç sırasında rakibin pateninin boynuna çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

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