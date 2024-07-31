Kafede yorgun mermiyle vuruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kafede yorgun mermiyle vuruldu

İzmir'in tarihi ve turistik ilçesi Selçuk'ta, arkadaşlarıyla bir kafede oturan İbrahim Danışan isimli vatandaşa yorgun mermi isabet etti. Neye uğradığını anlamayan Danışan, omuzundan yaralandı.

Selçuk Sieburg Caddesi'nde bir kafede arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiren 49 yaşındaki İbrahim Danışan, nereden geldiği belli olmayan bir yorgun merminin sağ omzuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Silah sesi duyulmazken, Danışan ilk başta ne olduğunu anlamadı ve acıyla kıvranarak hastaneye gitti. Yapılan müdahalede omzuna saplanan yorgun mermi çıkarıldı.

Yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra açıklama yapan İbrahim Danışan, "Akşam 21.00 sıralarında arkadaşlarımla otururken omuzumda birden acı hissettim. Acıyla birlikte bir ses duydum. Yorgun mermi olduğunu söylediler. Selçuk gibi bir turistik şehirde böyle bir olayın yaşanmış olması garip. Bir turistin başına gelse böyle bir şey açıklanamayacak bir durum" dedi.

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