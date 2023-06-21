Kafelere çay kahve içmeye gidene para verilecek. 200 TL + 1 içecek

Turizm sezonunun açılmasıyla işletmeler de faaliyete geçti.

İzmir Çeşme'de bir işletmenin müşteri çekmek için kullandığı yöntem şaşırttı.

Dublör müşteri ilanı açan kafe, çalışacaklara günlük 200 TL, artı içecek verileceğini belirtti.

İlanda "Çeşme Marina'da bulunan kafemize akşam saat 7 ile 10 arasında dublör (fake müşteri) kadın-erke ihtiyacımız vardır. 200 TL+1 içecek verilecektir. İlgilenenlerin postu beğenmesi rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Nişantaşı'nda yeni açılan kafelerin de bu yöntemi kullandığı öne sürüldü. Eğer müşterinin tipi daha düzgünse, Macbook bilgisayarı varsa, güzelse fiyatın daha da arttığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kafe ismi belirtilmeyen paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Söz konusu ilanı gören birçok kişi şaşırırken, bazı kullanıcılar bu yöntemin yaygın olduğunu ve kafenin satılması durumunda potansiyel müşteri imajını çizmek için uygulandığını ileri sürdü.

İşte gelen yorumlar: