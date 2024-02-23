Kafes-45 operasyonu: Örgüt elebaşı yakalandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda yakalanan örgüt elebaşı Ömer Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Ömer Ç'nin adliyeye getirildiği esnada yakınları, basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalıştı. Dün yapılan Kafes-45 operasyonu kapsamında Kastamonu merkezli 12 ilde sözde kuyumculuk adı altında kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve nakit para isteği olan mağdurlardan belirli komisyon karşılığında farklı şirketlere ait POS cihazlarını kullanarak, halk arasında "kredi kartına takla attırmak" tabiriyle bilinen yöntemle ödemeleri aldığı iddia edilen 21 şahıs gözaltına alınmış, zanlılardan 4'ü tutuklanmıştı.