'Kafes' Operasyonlarında yakalanan 14 kişi tutuklandı

İstanbul ve İzmir’de düzenlenen ’Kafes Operasyonlarında yakalanan 14 kişi tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
'Kafes' Operasyonlarında yakalanan 14 kişi tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından liderliğini Özgür Saral’ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon kararı alınmış, aralarında başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan kişilerin de olduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul ve İzmirde yapılan ’Kafes Operasyonları’ kapsamında gözaltına alınan ve Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Murat Can K., Birol Subay A., Özgür S., Rüstem S., Ali Seydo A., Faruk Y., Şahin Y., Ebru Ö., Fatih B., Adar Ç., Burak F., Mehmet A., Samet Can A. ve Ömer F. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Ecevit Ş., Arif T., Ayfer Abu H., Eda A., Hüseyin K., Özgür M., Sadık Y., Serkan K., Olgun F. ve Özgür M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yakalanan şüphelilerin, suç örgütüne üye olmak, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit edip yağmalamak ve kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp etmekle suçlanıyor.

Yine yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri iddia edilen çete üyeleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiralamak, site içerisinde evden hırsızlık suçunu işlemekle, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor. Kent içinde genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları ileri sürülen zanlıların, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu’nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri öne sürülüyor.

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