Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik sözlerine Murat Ongun'dan gönderme

Seçim sonrasında CHP'de değişim seslerinin yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu'na destek veren Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkındaki sözleri üzerine Murat Ongun'dan ironi dolu paylaşım geldi.

Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik sözlerine Murat Ongun'dan gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından CHP'de "değişim" talebini dile getiren isimlerden oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise değişim talebiyle istifa çağrılarının yapıldığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerden oldu.

"İMAMOĞLU PROFİLİNDE BİRİSİ İBB BAŞKAN ADAYI OLAMAZDI"

Kaftancıoğlu seçim sürecine ilişkin Sözcü yazarı Ruhat Mengi‘ye konuşurken “CHP'nin lideri şu olsun, bu olsun diyenler gelsin mücadelemize katılsın. Kılıçdaroğlu'nun asla koltuğa yapışmak gibi bir duygusu yok" dedi.

Sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkan adaylığından örnek vererek devam eden Kaftancıoğlu, "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan Adayı olamazdı" diyerek polemik yaratacak ifadeler kullandı.

MURAT ONGUN'DAN KAFTANCIOĞLU'NA İRONİ DOLU PAYLAŞIM

İBB eski Sözcüsü ve Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkındaki sözleri üzerine sosyal medya hesabından ironi dolu paylaşım yaptı.

Ongun Twitter hesabından “Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu” ifadelerini kullanarak İmamoğlu’nun fotoğraflarını paylaştı.

ongun-tweet.jpg

KAFTANCIOĞLU NE DEDİ?

Kaftancıoğlu'nun polemiğe neden olan İmamoğlu'na yönelik o sözleri şu şekilde:

“Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi’nde benim gibi bir siyasi aktör -beğenirsiniz, beğenmezsiniz- olamazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı.

O zaman da mesela “sağcıydı” derlerdi; eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı.”

İlgili Haberler
İsmail Saymaz’dan CHP'de İmamoğlu-Özel formülü iddiası
İmamoğlu'ndan Akşener mesajı
İmamoğlu’ndan dikkat çeken açıklama: Hesap sormak için liste tutuyorum
Son Dakika... Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na genel başkanlık kapılarını resmen kapattı
Ekrem İmamoğlu ve Faik Öztrak arasında ‘seçim kazanma’ polemiği
Flaş...Flaş...İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan 81 il başkanına tepki
İmamoğlu'ndan 'ısrarlı' değişim açıklaması
Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Fatih Portakal'a anket şoku. Canlı yayında ekip arkadaşını azarlamıştı Güncel
Fatih Portakal'a anket şoku. Canlı yayında ekip arkadaşını azarlamıştı
Valilik saat vererek uyardı. İstanbul ve çevre illerde yaşayanlar dikkat Güncel
Valilik saat vererek uyardı. İstanbul ve çevre illerde yaşayanlar dikkat
Acemi kasaplar iş başında: Tekirdağ’da 170 kişi yaralandı Güncel
Acemi kasaplar iş başında: Tekirdağ’da 170 kişi yaralandı
Fethiye'de bayram yoğunluğu trafiği oldu Dünya
Fethiye'de bayram yoğunluğu trafiği oldu
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesine yaptıkları mezarlıkla övündü Siyaset
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesine yaptıkları mezarlıkla övündü
Bolu’da alev alev yanan otomobil hurdaya döndü Güncel
Bolu’da alev alev yanan otomobil hurdaya döndü