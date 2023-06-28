Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik sözlerine Murat Ongun'dan gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından CHP'de "değişim" talebini dile getiren isimlerden oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise değişim talebiyle istifa çağrılarının yapıldığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerden oldu.

"İMAMOĞLU PROFİLİNDE BİRİSİ İBB BAŞKAN ADAYI OLAMAZDI"

Kaftancıoğlu seçim sürecine ilişkin Sözcü yazarı Ruhat Mengi‘ye konuşurken “CHP'nin lideri şu olsun, bu olsun diyenler gelsin mücadelemize katılsın. Kılıçdaroğlu'nun asla koltuğa yapışmak gibi bir duygusu yok" dedi.

Sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkan adaylığından örnek vererek devam eden Kaftancıoğlu, "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan Adayı olamazdı" diyerek polemik yaratacak ifadeler kullandı.

MURAT ONGUN'DAN KAFTANCIOĞLU'NA İRONİ DOLU PAYLAŞIM

İBB eski Sözcüsü ve Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkındaki sözleri üzerine sosyal medya hesabından ironi dolu paylaşım yaptı.

Ongun Twitter hesabından “Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu” ifadelerini kullanarak İmamoğlu’nun fotoğraflarını paylaştı.

KAFTANCIOĞLU NE DEDİ?

Kaftancıoğlu'nun polemiğe neden olan İmamoğlu'na yönelik o sözleri şu şekilde:

“Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi’nde benim gibi bir siyasi aktör -beğenirsiniz, beğenmezsiniz- olamazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı.

O zaman da mesela “sağcıydı” derlerdi; eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı.”