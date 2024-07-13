Kağıt fabrikasında yangın kontrolden çıktı

Aydın ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin desteğiyle sürdürülen söndürme çalışmaları devam ederken, gece yarısı yeniden alevlenen yangın, geceyi adeta aydınlattı. Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanındaki atık kağıtların depolandığı bölgede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle gece kontrol altına alındı.

Ancak gece yarısı rüzgarın şiddetini arttırmasıyla tekrar kontrolden çıkan yangını söndürmek için karadan müdahaleler sürüyor. Yangına itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE ve TOMA’lar da müdahale ediyor.

Aydın Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin araçlarının yanı sıra bazı özel firmaların tankerleriyle de desteklenen söndürme çalışmalarına, Muğla, Manisa, Antalya ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesi de ekip gönderdi. Yangını söndürme çalışmaları kriz merkezince yönetilirken, şu ana kadar oluşan maddi hasarın ciddi boyutlara ulaştığı öğrenildi. Saatlerdir devam eden yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürüyor.