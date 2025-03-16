Kâğıt gibi ezildi! Kaza yapan araçtan bu görüntü kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi katlanan otomobilden sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçe merkezi D-100 karayolu Erek Caddesi kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre A. T. yönetimindeki 52 AEL 566 plakalı Fiat Tofaş otomobil cadde üzerindeki kavşağı 50 metre geçtikten sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kâğıt gibi katlanan otomobilin sürücüsü ile yanındaki S. G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların otomobilden kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi.

Kâğıt gibi ezildi! Kaza yapan araçtan bu görüntü kaldı

Kâğıt gibi ezildi! Kaza yapan araçtan bu görüntü kaldı

Kâğıt gibi ezildi! Kaza yapan araçtan bu görüntü kaldı

Kâğıt gibi ezildi! Kaza yapan araçtan bu görüntü kaldı

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