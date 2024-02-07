Kağıt toplayıcısı Suriyeli IŞİD'li çıktı. Şafak vakti polis evini bastı

Kırıkkale’de, terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şehirde hurda kağıt toplayarak yaşayan Suriye uyruklu A.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın, terör örgütü IŞİD’in Suriye’deki yapılanmasında yer aldığı ve Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, A.A.'nın kaldığı evi teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın, terör örgütü IŞİD ile irtibatını sürdürdüğü ve eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Operasyon için şafak vaktini bekleyen polis ekipleri, A.A.'nın kaldığı eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, terör örgütü IŞİD’e ait dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şahsın, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanması talep edildi.