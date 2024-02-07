Kağıt toplayıcısı Suriyeli IŞİD'li çıktı. Şafak vakti polis evini bastı

Kaynak: İHA
Kağıt toplayıcısı Suriyeli IŞİD'li çıktı. Şafak vakti polis evini bastı
Kırıkkale'de polis ekipleri atık kağıt toplayan Suriye uyruklu bir kişiyi terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına aldı. Adliyeye çıkartılan şahsın, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanması talep edildi.

Kırıkkale’de, terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şehirde hurda kağıt toplayarak yaşayan Suriye uyruklu A.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın, terör örgütü IŞİD’in Suriye’deki yapılanmasında yer aldığı ve Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, A.A.'nın kaldığı evi teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın, terör örgütü IŞİD ile irtibatını sürdürdüğü ve eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Operasyon için şafak vaktini bekleyen polis ekipleri, A.A.'nın kaldığı eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, terör örgütü IŞİD’e ait dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şahsın, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanması talep edildi.

aw136921-01.jpg

aw136921-02.jpg

aw136921-03.jpg

aw136921-04.jpg

aw136921-05.jpg

Son Haberler
Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı Dünya
Uyuklayan kutup ayısı görüntüsü en iyi yaban hayatı fotoğrafçılığı ödülünü kazandı
Galatasaray acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu Spor
Galatasaray acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu
Bir Sevdadır 2. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı? Magazin
Bir Sevdadır 2. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı?
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı Ekonomi
ABD'li banka doların göreceği zirveyi açıkladı
Çöp evi boşaltılınca sinir krizi geçirdi polise saldırdı. 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz' Gündem
Çöp evi boşaltılınca sinir krizi geçirdi polise saldırdı. 'Kızımın çeyizlerini atıyorsunuz'
Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor Spor
Fenerbahçe'nin yıldızı 1. Lig'e transfer oluyor
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı Gündem
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı