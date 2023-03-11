Hafif ticari araçtaki hırsızlık kamerada

Olay, Gürsel Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Ahmet Akbulut evinin önüne park ettiği hafif ticari aracının yanına, başka bir araçla yüzleri maskeli 4 şüpheli geldi. Şüpheliler Akbulut'un aracının yanına gelerek kapılarını tornavida ile açtı. Hırsızlar, araçtaki matkap, şarjlı vidalama aleti, taş motor aleti ve kabloları kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden kaçtı.



Yaklaşık 1 dakika süren hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 100 bin lira değerinde malzemenin çalındığı öğrendi. (DHA)