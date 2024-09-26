Kağıthane’deki otoparklarda akıllı sistem dönemi başladı

Kağıthane Belediyesi, ilçedeki otopark hizmetlerinde teknolojiye dayalı yeni bir döneme geçerek vatandaşlara daha kolay ve pratik çözümler sunmaya başladı.

Kağıthane Belediyesi, ilçedeki otoparkların modernizasyonu kapsamında hem ödeme hem de güvenlik sistemlerini dijitalleştirerek vatandaşların kullanımına sundu.

Kağıthane'de bulunan Belediye açık, Meydan Metro açık, Meydan Nikâh açık, Hürriyet kapalı ve Gültepe-Ortabayır-Telsizler kapalı otoparklarında, vatandaşların ödeme yaparken daha hızlı ve güvenli işlem yapabilmesi için otomatik ödeme makineleri aktif hale getirildi. Bu yeni sistem sayesinde kullanıcılar, geleneksel gişeler yerine modern ödeme makineleri üzerinden otopark ücreti ödeyebilecekler.

Kağıthane Belediyesi'nin Vadi Açık (DAP) ve Meydan Nikah açık otoparklarında ise sürücülere, araçlarından inmeden kredi kartı ile ödeme yapabilme imkânı sunuluyor.

Otopark çıkışlarına yerleştirilen kredi kartı ödeme cihazları sayesinde kullanıcılar, otoparktan çıkarken araçlarından inmeden hızlı ve pratik bir şekilde ödeme yapabiliyorlar. Bu sistem, özellikle vakit kaybetmeden işlemlerini halletmek isteyen sürücüler için büyük kolaylık sağlıyor.

İlçedeki tüm otoparklar, Kağıthane Belediyesi tarafından oluşturulan Uzaktan Kontrol Merkezi ile 7 gün 24 saat denetleniyor. Bu merkez üzerinden otoparkların 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile izlenmesi ve gözetim altında tutulması sağlanıyor. Ayrıca, vatandaşların otoparklarda karşılaştığı herhangi bir sorunu çözmek için görüntülü ve sesli olarak çalışan intercom sistemleri de devreye sokuldu. Vatandaşlar bu sistem sayesinde yaşadıkları sorunları kolayca yetkililere iletebiliyor ve anında destek alabiliyorlar.