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Oliver Kahn'dan Tuchel'e övgü yağmuru: Böyle bir kadroya liderlik etmek kolay değil

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Thomas Tuchel hakkında konuştu. Bayern Münih'in yeni teknik direktörü hakkında Kahn "PSG gibi bir kadroya liderlik etmek kolay değil. Onları Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı" dedi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 19:28
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Oliver Kahn'dan Tuchel'e övgü yağmuru: Böyle bir kadroya liderlik etmek kolay değil
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Tuchel, Bayern Münih'in Julian Naglesmann'ı görevden almasının ardından Alman devinin yeni teknik direktörü olarak takımın başına geldi. 49 yaşındaki hoca; Borussia Dortmund, PSG ve Chelsea'yi çalıştırdı. Tuchel bu üç kulüple de kupa kazandı.

PSG'yi 2020'de Şampiyonlar Ligi finaline götüren tecrübeli hoca, ve aynı zamanda Chelsea ile de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Bayern CEO'su Oliver Kahn ise PSG'nin üst düzey ve yönetilmesi zor olan kadrosuna atıfta bulunarak, Tuchel'in Ligue 1 devini idare etme şeklinden etkilendiğini söyledi.

"PSG GİBİ BİR KADROYA LİDERLİK ETMEK KOLAY DEĞİL"
Kahn, düzenlediği basın toplantısında Tuchel tercihiyle ilgili şunları söyledi: "Onun niteliklerini tartışmanıza gerek yok, bunlar etkileyici. Kariyeri de bunun bir kanıtı. PSG gibi bir kadroya liderlik etmek kolay değil. Onları Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Chelsea'de de ilk günden itibaren çok başarılı çalıştı. Etkileyici bir geçmiş. Arkasında her zaman kişisel bir gelişim var. Bu yüzden Thomas Tuchel artık hocamız olduğu için çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

 

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