Kahraman albaydan sonra İYİ Partili isme de ölümlü tehdit! İşin içinde yine onlar var...

Kahraman albay Orkun Özeller, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç tarafından tehdit edildikten sonra verdiği yanıtta halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçuna neden olduğu için tutuklanmıştı. Tehdit eden şahsa ise herhangi bir yaptırım uygulanmamıştı. Bu sefer ise ölümlü tehdidin bir yenisi daha yaşandı. Yine bir ülkü ocağı başkanı İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban Altındağ’ı ölümle tehdit etti.

BİR ÖLÜMLÜ TEHDİT DAHA

Bir ülkü ocağı başkanı daha ölümle tehdit etti. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban Altındağ Ülkü ocakları başkanı tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Gürban, X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Altındağ Ülkü ocakları başkanı beni aramış tehdit etmek için, şimdi arkadaşlar söyledi. Ey emniyet ey savcılar bu adamlar bu cüreti nerden alıyor? Nerden alıyor biliyor musunuz? Sizlerin korkaklığından alıyor. Bunlar böyle tehdit ediyor sonra iş savcılığa gidiyor sonra birileri arıyor baskı kuruyor ve savcılıkta dosya kapatılıyor. Böyle olunca da bunlar cesaret alıyor. Bir STK ilçe başkanı ülkenin milletvekilinin numarasını usulsüz buluyor erişebiliyor ve tehdit etmek için arama cüretinde bulunuyor. Şimdi ben telefonu açsam, bu beni tehdit etse, ben buna şuraya gel desem bu …. da gelse ben buna çayını içirsem kim suçlu?”

“KENDİNE DİKKAT ETTT”

Altındağ Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Baş ise son paylaşımında Gürban’a tehditkar sözler kullandı. Baş, “Kendine dikkat ettt” sözleri ile ‘ölümle’ tehdit etti.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş’in cinayet davasındaki sanıklardan biri olan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Devlet Bahçeli’yi eleştiren emekli kahraman albay Orkun Özeller’i ölümle tehdit etmişti. Özeller ise iddiaları videolu yanıt vermiş ardından ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçu nedeniyle tutuklanmıştı. Ölümlü tehdide ise bir soruşturma başlatılmamıştı.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç’ı 1993 yılında başladığı askeri kariyerinde önemli görevlerde yer alan kahraman albay Orkun Özeller’i ölümle adeta tehdit etti. “Başına her şey gelebilir” diyerek tehdit eden Kılıç, “Ağzından köpükler saçarak havlayan bu itin durması toplumun huzur ve sükunun sağlanması açısından çok mühimdir yetkililer bu doğrultuda önlem almalıdır” dedi. Paylaşım sonunda ise Kılıç, “Seve seve susturmanın yolu bize çocuk oyuncağıdır” şeklinde eleştiri dozunu aşmıştı.

