Kahraman anne çocuğunu dev dolu tanelerinden korudu

Nanango'dan D'Aguilar Karayolu üzerinden evine dönerken aniden bastıran dolu fırtınasına yakalanan Fiona Simpson (23), büyük cesaret ve fedakarlık örneği gösterdi. Simpson, 78 yaşındaki büyükannesi ve 4 aylık kızıyla seyahat ederken, yağmurun şiddetini artırması üzerine aracını kenara çekti. Görüş mesafesinin çok düşük olduğunu belirten Simpson, bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldı.

"Bir sonraki duyduğum şey büyük bir patlama oldu," diyen Simpson, arka camın kırılmasıyla birlikte dolu tanelerinin içeri dolduğunu söyledi. Hızlı düşünen genç anne, hemen arka koltuğa atlayarak bebeğini korumak için vücudunu onun üzerine siper etti. "Arka koltuğun üzerinden atladım, onun araba koltuğunun üzerine, vücudumu onun üzerine siper ettim," dedi.

Ön camın da kırılmasıyla birlikte büyükannesine yardım etmeye çalışan Simpson ve büyükannesi, dolu tanelerinin hedefi oldu. Fırtına hücresi geçtikten sonra, ağır hasar görmüş arabasıyla yakındaki bir eve sığınan Simpson, yardım çığlıkları attı. Ev sakinlerinin ambulans çağırmasıyla birlikte paramedikler olay yerine geldi ve Simpson şoka girerek tüm vücudunun uyuşmuş hissettiğini belirtti.

Bu cesur anne, korkutucu ve tehlikeli bir durumda bile soğukkanlılığını koruyarak bebeğini hayatta tutmayı başardı. Olay, Simpson'ın büyük cesaretini ve annelik içgüdüsünü gözler önüne serdi.