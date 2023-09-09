Kahraman Mehmetçik’e dil uzan Sezgin Tanrıkulu’na tv100 moderatörü Özgen'den sert tepki

tv100 yayınında TSK'ya yönelik iftira dolu sözlerde bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na bir tepki de programın moderatörü Cansu Canan Özgen'den geldi.

Kahraman Mehmetçik’e dil uzan Sezgin Tanrıkulu’na tv100 moderatörü Özgen'den sert tepki

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun tv100 yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kullandığı hadsiz iftiralara ilişkin programda tepkiler gecikmedi.

Programda gazeteciler Ferhat Murat, Fuat Uğur ve Şaban Sevinç, Tanrıkulu'nun iftiralarına tepkilerini dile getirirken programın moderatörü Cansu Canan Özgen de CHP'li vekilin TSK'ya ilişkin skandal sözlerine tepki gösterdi.

Programın moderatörü Cansu Canan Özgen de Tanrıkulu'nun iftiralarına "TSK üzerinden birtakım talihsiz açıklamalar yapma hakkı doğsun diye biz onu (Sezgin Tanrıkulu) bu yayına bağlamadık. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde bulunanlar TSK'nın içine karışmış birtakım hainlerdi, bir avuç vatan hainiydi ve teröristlerdi." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sözlerinin devamında ise Özgen, "Bu ayrımı da bir milletvekili olarak Meclis'te halkı temsil eden bir insan olarak, bir kişi olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisinin yapmasını tercih ederdim. Keşke bağlamasaydım" ifadelerini kullandı.

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