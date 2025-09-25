Kahraman polis canını hiçe saydı

Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ne gitmekte olan M.Ş. yönetimindeki 38 AB 076 plakalı özel halk otobüsünün kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanların yerini aleve bıraktı. Otobüsün yandığını gören bir kahraman polis aracın infilak etme olasılığını düşünmeden yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangının büyümesi engellenirken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu yangın söndürüldü.