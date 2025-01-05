Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısını önleyen ve şehit olan Fethi Sekin, Elazığ’ın Baskil ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Şehit polis, mezarı başında yapılan programla yad edildi, protokol üyeleri karanfil bıraktı.

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı engelleyen Fethi Sekin, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olmuştu. Sekin'in anma törenine Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, meslektaşları ve Fethi Sekin'in yakınları katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın duasıyla devam etti. Şehidin mezarına karanfil bırakıldı ve anma Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nde sürdü.

Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

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