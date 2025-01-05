Kahraman polis Fethi Sekin unutulmadı!

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı engelleyen Fethi Sekin, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olmuştu. Sekin'in anma törenine Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, meslektaşları ve Fethi Sekin'in yakınları katıldı.
Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın duasıyla devam etti. Şehidin mezarına karanfil bırakıldı ve anma Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nde sürdü.