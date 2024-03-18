Kahramankazan’da Çanakkale şehitleri anıldı

Kaynak: İHA
Kahramankazan’da Çanakkale şehitleri anıldı
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehitler anıldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kahramankazan’da anma programı gerçekleştirildi.

Programda ilk etkinlik Milli Egemenlik Anıtı'nda düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde Yıldırım Beyazıt Ortaokulu tarafından düzenlenen programda öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni konu alan gösteriler yaparak, şiirler okudu.

aw165286-03.jpgSalonda yapılan programın ardından ilçe şehitliği ziyaret edildi. Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından şehitlik gül suyu ile yıkandı ve ilçe müftüsü tarafından her şehidin başında dua edildi.

aw165286-02.jpgAyrıca Kahramankazan Ulu Cami'de şehitler için mevlit programı düzenlenerek, 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından ilçede bulunan okullar ziyaret edildi.

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