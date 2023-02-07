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Depremde voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan Merinos Voleybol'da oynayan Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır hayatını kaybetti

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 14:39
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Kahramanmaraş depreminde voleybolcu çifti kaybettik 

Depremde voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen peş peşe depremlerden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay, Gaziantep, Adana, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Merinos Voleybol'un 27 yaşındaki Smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti.

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