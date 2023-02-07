Depremde voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen peş peşe depremlerden acı haberler gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay, Gaziantep, Adana, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açtı.
Merinos Voleybol'un 27 yaşındaki Smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti.
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