﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaklarla dün ve bugün Ankara ve İstanbul'daki hastanelere getirildi.

İlk kez dün öğle saatlerinde Adıyaman Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'daki hastanelere yaralı taşıyan ambulans uçaklar, seferlerine bugün de devam etti.

YARALI SEVKİ DEVAM EDECEK

Bugün öğle saatleri itibarıyla 101 yaralı, Ankara'daki 3 hastanede tedavi görüyor.

Yaralılar, Ankara Bilkent Şehir, Ankara Etlik Şehir ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavi altına alındı. Deprem bölgesinden yaralı sevki devam edecek. (AA)