Kahramanmaraş depremlerinin yeni görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar

Kaynak: AA
Kahramanmaraş depremlerinin yeni görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisi 7,6 şiddetindeki sarsıntılar sırasında Malatya Doğanşehir'de kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler depremin boyutunu gözler önüne serdi.

Saat 13.24'ü gösteriyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli 7,7'lik ilk depremden 9 saat 22 dakika geçmiş. Şoku atlatamayan bölge halkı 7,6 şiddetindeki ikinci bir büyük depremle karşı karşıya kaldı. Binalar yıkıldı, canlar gitti.

Kahramanmaraş depremlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı. O görüntüler Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden..

Pazarcık'taki 7,6 büyüklüğündeki depremde Yeni Mahalle'de yer alan tarihi kale surları kalıntılarının bir bölümünü yıkılması görülüyor. Bir araba seyir halinde. Sürücüsü karlı yolda ilerlerken, bir de depremin etkisiyle ne yaptığını şaşırıyor.

Görüntüde sarsıntı nedeniyle çevredeki vatandaşların kaçışması ve arka tarafta kerpiç bir binanın yıkılması nedeniyle oluşan toz bulutu yer alıyor.
Başka bir görüntüde ise bir marketteki ürünlerin yere düşmesi ve dolapların devrilmesi

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