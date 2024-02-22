Kahramanmaraş Müzesi'nde şüpheli valiz alarmı

Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki Kahramanmaraş Müzesi girişinde meydana gelen olayda, ismi bilinmeyen bir şahıs, müzenin girişindeki ağacın önüne bir valiz bıraktı ve bölgeden ayrıldı. Müze çalışanları durumu fark edip polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, müzenin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların endişeli bakışları arasında valizin, fünye ile patlatılması planlandı. Bir süre sonra olay yerine gelen genç bir kız, valizin kendisine ait olduğunu iletti.

Bunun üzerine kontrol edilen valizin içinden kıyafet çıktı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesinin devam ettiği belirtildi.