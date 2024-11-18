Kahramanmaraş'ta depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir tahıl deposunda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 70 ton buğday yandı.

Kahramanmaraş Elbistan İlçesinin kırsal Gümüşdöven Mahallesi'nde gece saatlerinde bir tahıl deposunda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen ekiplere ihbar ettiler.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Depoda bulunan 1000 litre akaryakıtın da tutuşmasıyla yangına güçlükle müdahale edebildi.

Saatlerce süren çalışmalar sonunda yangın söndürüldü. Yangında, depoda ve çevresinde bulunan yaklaşık 70 ton buğday ile 1 kamyonet, 1 otomobil, 1 traktör ve tarım aletleri yandı.

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Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekipler inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta, depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü

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