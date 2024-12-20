Kahramanmaraş’ta devre mülk dolandırıcılığı: Çok sayıda tutuklama var

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta devre mülk dolandırıcılığı: Çok sayıda tutuklama var

Kahramanmaraş'ta devre mülk vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 10 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta devre mülk vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 10 kişi tutuklandı.

dolandirici1.jpgİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde, devre mülk dolandırıcılığına yönelik çalışma başlattı. Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Muğla, Osmaniye'de önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru evrak ve dokümana el konuldu. Yapılan incelemede, müşterilerini yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin suçtan elde ettiği 100 devre mülk hissesine, 3 araca, banka, elektronik ve şirket hesabına el kondu. İfadeleri alınan 10 şüpheli sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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