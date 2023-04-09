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Kaza yapan otomobil ikiye bölündü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil ikiye bölündü.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 16:21
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Kahramanmaraş’ta feci kaza

Kaza yapan otomobil ikiye bölündü
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İHA'nın haberine göre, Kaza, Kahramanmaraş-Göksun Karayolu üzerinde meydana geldi. Göksun ilçesi istikametine seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki 06 CGM 717 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Andırın yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası ikiye ayrılan otomobil yol dışı edildi.

Kazanın görgü tanığı Bilal Biricik, "Otomobil seyir halindeyken demir bariyerlerinin tam önünde su tankı vardı ve ona çarptı. Sonra demir bariyerlere çarptı. Ben yardım için koştum ancak sağlık durumu iyiydi, otomobil de ikiye bölündü" dedi.
Kaza sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.

 

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