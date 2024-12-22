Kahramanmaraş'ta feci kaza! Arabanın motoru uçtu

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Andırın yolunda meydana geldi.

2'Sİ ÇOCUK, 10 KİŞİ YARALANDI

Sürücüleri belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin şarampole devrildiği kazada, 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı. Yaralılar araçlarda fırlarken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulansla ile itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.