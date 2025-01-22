Kahramanmaraş’ta karla karışık yağmur ve kar uyarısı (22 Ocak 2025)

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Özellikle şehir merkezinin yüksek kesimleri ile Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Meteorolojik verilere göre yağışlar 22 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak ve 23 Ocak Perşembe günü saat 20.00'ye kadar aralıklarla devam edecek.

Kar yağışı ve karla karışık yağmurun ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapılarak vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar küreme, tuzlama ve yol açma ekiplerinin her türlü duruma müdahale etmek üzere hazır bekletildiğini duyurdu.

Ayrıca, şehir genelinde kritik bölgelerde önlemler artırılarak, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

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