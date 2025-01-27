Kahramanmaraş'ta korkunç cinayet: Süt toplama kavgası kanlı bitti

Olay, Kahramanmaraş Afşin İlçesi Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi.

Süt toplayıcısı 37 yaşındaki Emrah Çil ile F.G. arasında önceden bir tartışma yaşanmıştı. Bu tartışma büyüyerek Kabaağaç Mahallesi'nde silahlı kavgaya dönüştü.

Şüpheli F.G, Emrah Çil'i silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Çil, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan F.G. isimli şahıs ise Jandarma ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

Olay sonrası inceleme sürüyor.