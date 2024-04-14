Kahramanmaraşta’ta silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: AA
Kahramanmaraşta’ta silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde Özkan Özal, Mehmet Y. ile Cengiz K. arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Özal'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Olay yerinde yaralanan Mehmet Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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