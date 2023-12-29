Kahreden detay ortaya çıktı! Gelinini annesinin gözü önünde öldürmüş

Kaynak: DHA
Kahreden detay ortaya çıktı! Gelinini annesinin gözü önünde öldürmüş
Ankara'da emlakçılık yapan eşi Yusuf Demir'in (46) intiharından bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir (65) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Derya Demir (42), toprağa verildi. Derya Demir'in annesi Dursun Gündoğdu (57), kızının gözleri önünde öldürüldüğünü açıkladı. İşte cinayette kahreden detay ortaya çıktı…

Derya Demir’in annesi Dursun Gündoğdu (57), kızının yanında öldürüldüğüne tanık olduğunu anlatarak, “Satılmış silahla odaya girdi. Kapıyı açıp ‘Derya’ diye seslendi, kızım, ‘buyurun baba’ dedi. Kızımı kurşunladı. Ben araya girmek istedim ‘seni de öldürürüm’ dedi. Sonra kaçtı gitti” dedi.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, 3 çocuk annesi Derya Demir, 26 yıllık eşi Yusuf Demir’in ofisinde kendini vurarak hayatına son vermesinden bir hafta sonra kayınpederi Satılmış Demir’in silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna giren 2 kurşunla can veren Derya Demir’in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Derya Demir’in cenazesi, Ankara’nın Kalecik ilçesi Alibeyli köyünde defnedildi.

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“KIZIM SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ”

Derya Demir’in annesi Dursun Gündoğdu (57), damadı Yusuf Demir’in intiharından sonra kızına sahip çıkmak için yanında kaldığını, kızının kayınpederi eliyle gözlerinin önünde katledildiğini söyledi. Dursun Gündoğdu, “7 gün oğlu öldükten sonra bizi orada bırakmadılar. Evlerinde, boş bir odada kilitli tuttular, dışarı çıkamadık. Küçük oğlu sabah 05.00’te eşini alıp gitti. Satılmış da silahla odaya daldı. Kapıyı açıp ‘Derya’ dedi, kızım, ‘ne oldu baba’ dedi. Kızımı ateş etti. Ben engel olmak istedim ‘seni de öldürürüm’ dedi. Sonra oradan uzaklaştı. Karısı da geldi alay etti, ‘sıra diğer kızda’ dedi. Neden yaptığını anlamıyorum. Oğlu öldü diye bir günah keçisi mi arıyorlar? Karısının söylediğine göre. Kızım eşinden sürekli şiddet görüyormuş. Kayınpederi ve damadım bizimle küstü. Kızım korkusundan şikayetçi olamadı. Kızımı tehdit etmişler, ‘boşanırsan vururuz’ demişler. Bu kadın cinayetleri ne zaman son bulacak? Bu kadınlarımıza yazık değil mi? O kayınpederi içeride çürüsün, kayınvalidesi de azmettirdi” dedi.

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“KADIN CİNAYETLERİ BİTSİN İSTİYORUZ”

Derya Demir’in kız kardeşi Esra Gündoğdu (35) ise eniştesi Yusuf Demir’in yanlışlıkla kendisini vurduğunu ve hayatını kaybettiğini iddia ederek, “İntihar değil, aslında ayağına sıkıyor ve kurşun şah damarına geliyor. 12 dakika içinde kan kaybından ölüyor. Oğulları da açıklama yaptılar ‘babamız kendini öldürmedi, kendini ayağından yanlışlıkla vurdu’ dediler. Ablamla akşam tartışma oluyor. Tartışmanın sebebi ne bilmiyoruz. Kayınpederi ‘oğlumun suçlusu sensin’ diyorlar. Biz bu kadın cinayetleri bitsin istiyoruz” diye konuştu.

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TUTUKLANDI

Yusuf Demir’in, borçları yüzünden eşi ile birlikte ortak aldıkları evi satmak istediği, Derya Demir’in buna karşı çıktığı için de intihar ettiği öne sürüldü. Satılmış Demir’in de oğlunun ölümüne sebep olduğunu düşündüğü için gelini Derya Demir’i öldürdüğü belirtildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Satılmış Demir’in emniyette işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye gönderilen Satılmış Demir, ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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