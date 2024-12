Kahreden haberi kocası duyurdu. Kaçırılması filme konu olmuştu

1994 yılının Temmuz ayında Karen ve Roger Humpries çiftinin sabırsızlıkla bekledikleri bebekleri İngiltere'nin Nottingham kentindeki The Queen's Medical Centre'de dünyaya geldi. Doğmadan önce kızlarına Abbie adını koyan Humpries çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Yavrusuna ilk sütünü veren Karen, tuvalete gidince kızını tutması için eşi Roger'e verdi. Hemşire kılığına giren 22 yaşındaki Julie Kelley, Abbie'nin işitme testine ihtiyacı olduğunu söyleyerek çocuğu babasından alarak odadan çıktı. Çocukla birlikte hastaneden ayrıldı.

Tuvaletten çıkan Karen döndüğünde kocasına çocuğun nerede olduğunu sorunca işitme testinde cevabını aldı. Ama gözlerini 3 saat önce dünyaya açan yavruları bir türlü odalarına geri gelmedi.

17 GÜN SONRA BULUNDU

Hastane personeli çocuğu bulmak için alarma geçti. Devreye polisler de girdi. Talihsiz çift günlerce gözyaşı dökerek kendilerini mutlu edecek haberin gelmesini bekledi.

22 yaşındaki Julie Kelley'in bir komşusu polisi arayarak kaçırılan çocuğun olabileceğini ileri sürerek adresi bildirdi. Polis ekipleri Julie Kelley'in evine baskın düzenleyerek çocuğu 17 günlükken kurtardı. Julie 3 yıl denetimli serbestliğe mahkûm edildi.

Bu olayın ardından aile çocuklarını da alarak Yeni Zelanda'ya taşındı. 10 yaşına gelen küçük kız kaçırıldığından habersizdi. Abbie Humpries büyüyüp genç bir kadın olduğunda kaçırılma olayını öğrendi. Ailesi kendisine kaçırılma olayını parça parça anlatmaya başladı. Olayla ilgili çıkan gazete küpürlerini baktı.

"DAVASI DİZİDE KONU EDİLDİ"

Abbie Humpries artık mutlu olmak istiyordu. Evlendi. Çok mutlu bir evliliği oldu. Ama dram üstüne derm yaşamaya devam ediyordu. Annesi Karen 2020 yılında meme kanserinden öldü. Kendisine de 2021'de beyin tümörü teşhisi kondu. Hayatının baharında olan Abbie 30 yaşında hayatını bugün kaybetti.

Kocası Karl Sundgren , Facebook'ta "Güzel" eşine övgüler yağdırdı: "Güzel Abbie'miz dün, sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata veda etti. 4 yıldan fazla bir süredir büyük bir güç ve zarafetle çok sıkı mücadele etti ve sonunda dinlenebiliyor. Abbie çok güçlüydü ve bulaşıcı gülümsemesi sonsuza dek kalbimizde kalacak."

Abbie Humpries'ın kaçırılma olayından sonra görülen davası 'The Secrets She Keeps' adlı bir dizi de yayınlandı.