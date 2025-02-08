Kahreden olay! 25 günlük bebek sokakta bulundu

Kaynak: İHA
Kahreden olay! 25 günlük bebek sokakta bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 25 günlük bebek sokakta terk edilmiş halde bulundu. Polis olayın ardından inceleme başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 25 günlük bebek sokakta terk edilmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak'tan saat 10.30 sıralarında geçen bir vatandaş, terk edilmiş bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği teslim alarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Henüz 25 günlük olduğu öğrenilen bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu belirtildi. Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahreden olay! 25 günlük bebek sokakta bulundu

Kahreden olay! 25 günlük bebek sokakta bulundu

Son Haberler
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile buluşacak
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile buluşacak
Şarkıcı Tayfun'dan suç duyurusu: "Yakında hesaplaşacağız"
Şarkıcı Tayfun'dan suç duyurusu: "Yakında hesaplaşacağız"
Yangından pencereden atlayarak kurtuldu
Yangından pencereden atlayarak kurtuldu
Kayseri'de üç gollü ilk yarı
Kayseri'de üç gollü ilk yarı
Tekirdağ'ın sahilini kırmızı yosun kapladı
Tekirdağ'ın sahilini kırmızı yosun kapladı