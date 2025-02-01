Kahreden ölüm! 2 aylık bebek anne sütü içerken can verdi

Bursa'da, annesi emzirirken soluk borusuna süt kaçtığı iddia edilen 2 aylık Eliz Sayfan yaşamını yitirdi.

Elzana Sayfan, 2 ay önce dünyaya gelen kızları Eliz'i dün akşam saatlerinde emzirirken uykuya daldı. İdidaya göre bu sırada bebeğin soluk borusuna anne sütü kaçtı. Kucağındaki kızının hareketsiz yattığını fark eden Sayfan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kalbinin durduğunu tespit ettiği Sayfan'a kalp masajı yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eliz Sayfan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eliz Sayfan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.