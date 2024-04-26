Kahta'da trafik kazası

Kaynak: AA
Kahta'da trafik kazası
Adıyaman’da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Kaza iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana geldi. M.D. isimli bir şahsın sürdüğü araç Kahta Adıyaman kar yolu Sanayi kavşağında M.A’nın sürdüğü araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 11 acil yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Meydana gelen kaza sonrasında 5 şahıs yaralandı.

Olayda yaralanan 5 şahıs sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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