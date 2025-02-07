Kahtalı Mıçe hasta yatağından paylaştı: Son hali hayranlarını korkuttu

Ses sanatçısı Onur Akay, geçen aylarda yaptığı açıklamada 'Kahtalı Mıçe' lakaplı şarkıcı Mustafa Aslan'ın gırtlak kanserine yakalandığını ve ekonomik durumunun kötü olduğunu açıklamıştı.

Kahtalı Mıçe, hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyleyerek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Beni seven insanlar, öyle bir şey yok. 'Gırtlak kanseri olmuş, ekonomik durumu kötü' yönünde çıkan haberler asılsızdır. Evet, biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyiyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal. Sevenlerim, dostlarım, akrabalarım var ve benim için korkuyorlar."

“DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN”

Hastanede tedavisi devam eden 72 yaşındaki ünlü şarkıcı, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü nedeniyle hasta yatağından video paylaştı.

Kahtalı Mıçe, şu ifadeleri kullandı:

"Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim. Dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz"

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu.

Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı.

"Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'te yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir. Kahtalı Mıçe, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.