Kaşar peyniri, genellikle inek sütünden üretilen, yarı sert veya sert yapıda bir Türk peyniridir. Pastörize süt, peynir mayası ve tuz kullanılarak yapılan bu peynir, özel tekniklerle yoğrulup kalıplara alınır. Ardından belirli sıcaklık ve nem koşullarında olgunlaştırılır.

TAZE Mİ ESKİ Mİ DAHA SAĞLIKLI?

Bu soru yıllardır tartışılıyor. Aslında ikisinin de farklı faydaları var. Taze kaşar daha yumuşak, sulu ve hafif tatlıdır; kalsiyum, protein ve B12 vitamini oranı daha yüksektir çünkü olgunlaşma sırasında bir miktar vitamin kaybı yaşanır. Eski kaşar ise uzun olgunlaşma süreci sayesinde laktoz oranı çok daha düşük hale gelir. Bu nedenle laktoza hassasiyeti olanlar eski kaşarı rahatlıkla tüketebilir. Aynı zamanda eski kaşarda probiyotik bakteriler artar, bağışıklık sistemi ve sindirim sistemi için daha güçlü destek sağlar. Sonuç olarak taze kaşar büyüme çağındaki çocuklar ve hamileler için, eski kaşar ise yetişkinler ve laktoz sorunu olanlar için daha idealdir.

KAŞAR PEYNİRİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kaşar peyniri alırken ambalajlı, katkısız ve doğal üretim olanları tercih edilmelidir. Renk sarıdan açık krem tonlarına kadar değişebilir. Yüzeyinde çatlak, küf veya yapışkanlık olmamalıdır. Etiketinde üretim tarihi ve içerik bilgileri net şekilde yer almalıdır.

EVDE KAŞAR PEYNİRİ NASIL SAKLANMALI?

Kaşar peyniri buzdolabında, hava almayan kaplarda saklanmalıdır. Streç filme sararak nem kaybı önlenebilir. Taze kaşar 1-2 hafta, eski kaşar ise 2-3 ay boyunca tazeliğini koruyabilir.

KAHVALTILARDA NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Yetişkinler için günlük 30-50 gram (2-3 dilim) idealdir. Çocuklar ve hamileler 50-70 gram tüketebilir. Spor yapanlar ise kas gelişimi için 80-100 gram kadar yiyebilir. En sağlıklı tüketim şekli kızartmadan, yanında domates, salatalık ve cevizle birlikte yemek. Böylece hem demir emilimi artar hem de yağ oranı dengelenir.

BİLİNMEYEN FAYDALARI

Kaşar peyniri içeriğindeki yüksek kalsiyum ve fosfor sayesinde kemik ve diş sağlığını destekler. A vitamini yönünden zengin olduğu için göz sağlığını korur, gece körlüğünü önler ve katarakt riskini azaltır. İçerdiği çinko ve selenyum mineralleri bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığına karşı vücudu dirençli hale getirir. Yüksek kaliteli protein kaynağıdır, kas gelişimini destekler ve uzun süre tokluk sağlar. Ciltteki kolajen üretimini artırarak yaşlanmayı geciktirir, saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Özellikle eski kaşarın içerdiği konjuge linoleik asit kanserle savaşan özellikleriyle dikkat çeker.

OLASI ZARARLARI

Aşırı tüketildiğinde yüksek kalori ve yağ içeriği nedeniyle kilo artışına ve kolesterol yükselmesine neden olabilir. Tuz oranı yüksek olan çeşitleri hipertansiyon hastaları için risk oluşturabilir.

Kaşar peyniri, doğru şekilde seçilip tüketildiğinde hem lezzetli hem de besleyici bir gıdadır. Ancak porsiyon kontrolü ve saklama koşullarına dikkat etmek sağlık açısından büyük önem taşır.