Kahve ile kalp krizi arasındaki ilişki çözüldü

Norveç’te yapılan bir araştırma, kahve tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koydu. Araştırmaya göre, filtre kahve içmek, kolesterol seviyesini düşürerek kalp krizi riskini azaltıyor. Ancak kaynatılarak yapılan kahveler, kolesterolü yükselterek kalp hastalığına davetiye çıkarıyor.

Araştırma, 20 yıldan uzun bir sürede 20 binden fazla Norveçli yetişkinin kahve alışkanlıklarını ve sağlık durumlarını inceledi. Araştırmada, katılımcıların günde kaç bardak kahve içtikleri, kahve türleri (filtre, toz, kapsül) ve kandaki kolesterol düzeyleri kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, filtre kahve içenlerin, hiç kahve içmeyenlere veya kaynatılarak yapılan kahve içenlere göre daha düşük kolesterol seviyesine sahip olduğunu gösterdi. Filtre kahve, kahvedeki yağ damlacıklarını tutarak, kolesterolü artıran maddelerin kana geçmesini engelliyor. Böylece, kalp-damar hastalıklarından ölüm riski de azalıyor.

KAHVE NASIL İÇİLMELİ?

Araştırmacılar, günde 1-4 bardak filtre kahve içmenin, sağlık açısından en uygun miktar olduğunu belirtti. Ancak günde 3 bardaktan fazla kaynatılarak yapılan kahve içmenin, kalp sağlığı için zararlı olabileceğini vurguladı. Araştırmacılar, kahve tüketiminin, cinsiyet, yaş, yaşam tarzı gibi diğer faktörlerden bağımsız olarak, kalp sağlığı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Araştırmanın başkanı Prof. Dag Thelle, “Kahve tüketimi ile kolesterol düzeyleri arasında güçlü ve ikna edici bir ilişki bulduk. Kahve yapma yöntemleri, kalp krizi ve uzun ömür arasında bir bağ olduğunu gösteriyor” dedi.

Araştırma, European Journal of Preventive Cardiology adlı bilim dergisinde yayımlandı.