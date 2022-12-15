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Her gün fincan fincan içtiğimiz kahvede büyük tehlike

Kahve kavurma işleminde artan akrilamid kanser riskini artırıyor. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 14:07
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Kahve kavurma işleminde artan akrilamid kanser riskini artırıyor. Kahvedeki büyük tehlikeyi uzmanlar açıkladı

Her gün fincan fincan içtiğimiz kahvede büyük tehlike
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Her gün fincan fincan içtiğimiz kahvelerdeki büyük tehlikeyi uzmanlar açıkladı. Kahve kavurma işlemi yüksek oranda akrilamid oluşmasına neden olabiliyor. Bu da kanser riskinin artmasına neden oluyor.

Mynet’te yer alan bilgilere göre, kahve kavrulduğunda, kahvede meydana gelen kimyasal ve fiziksel işlemler, ısı sonucunda yapısını ve dolayısıyla tadını değiştirir . Yüksek sıcaklıklarda şeker molekülleri ve proteinler birbirleriyle reaksiyona girerek kahverengi renklendirici ve aroma verici maddeler üretir.

Bu süreç Maillard reaksiyonu olarak adlandırılır, ayrıca ekmek pişirme, kek pişirme ve patates kızartması sırasında karakteristik koku ve tada sahip bir dış kabuk oluşturulduğunda gerçekleşir.

Kahvenin kavrulması sırasında oluşan miktar akrilamid tüketimimizin %34'ünü oluşturmaktadır, dolayısıyla bu işlemin nasıl gerçekleştiği sadece tat etkisi açısından önemli değildir. Hafif kavrulmuş kahveler genellikle orta ve koyu kavrulmuş kahvelerden (daha uzun kavrulanlar) daha fazla akrilamid içerir, bu da akrilamid alımınızı ortalama %14 artırabilir. İlk bakışta bu ifade çelişkili gibi görünse de araştırmalar sırasında miktarının 150 santigrat derecede kavurma sırasında maksimuma ulaştığı, daha sonra sıcaklık yükseldikçe 200 ve 225 santigrat derecede üretildiğinden daha hızlı bozulduğu tespit edilmiştir.

TÜMÖR OLASILIĞINI DA ARTIRIYOR

Fareler üzerinde yapılan deneyler, diyetten alınan akrilamidin gen mutasyonları ve belirli organ tümörleri olasılığını artırdığını kanıtlamıştır. Ancak hayvanların yüksek dozda akrilamid tükettikleri dikkate alınmalıdır. Başka bir deneyde akrilamidin hücreleri nasıl etkilediğini araştırdılar ve akrilamidin miktarını artırmanın doğrudan hücre canlılığını azalttığını buldular. Artan hücre ölümü ve tümör oluşumuna neden olan oksidatif stresi arttırır.

AKRİLAMİD NEDİR?

2000'li yılların başında İsveç'te çeşitli gıdaların hazırlanması sırasında büyük miktarda akrilamid üretilebileceği fark edildi. Akrilamid, yağda ve fırında kızartma, kızartma, kızartma, ızgara gibi 120 santigrat derecenin üzerindeki yüksek sıcaklıklarda pişirme sırasında nişasta içeren gıdalarda doğal olarak oluşan düşük moleküler ağırlıklı, suda çözünen bir bileşiktir.Akrilamidin ana kaynakları:

Patates kızartması (cips, biftek patates, kroket)

Kahve (öğütülmüş ve hazır)

Kahve ikameleri (örneğin malt, arpa, hindibadan yapılan ürünler. Hindibadan yapılan kahve ikameleri genellikle tahıl bazlı kahve ikamelerinden altı kat daha fazla içerir.)

Ekmek (genellikle buğday ve çavdar ve bunlardan yapılan tost)

Bisküviler (tatlı ve tuzlu), krakerler, ekstrüde ekmekler.

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