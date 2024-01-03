Kahve telvesi neye iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Kahve telvesi neye iyi gelir
Selülit özellikle yaz aylarında tam bir baş belası. Peki, kahve telvesi selülite iyi gelir mi? İşte yanıtı...

Hem kadınlar hem de erkeklerde görülen selülit hemen herkesi psikolojik olarak da etkiler. Genellikle bacağın arka bölümünde görülen selüliti azaltmak hatta kurtulmak için herkes değişik yöntemler uygular. Peki, selülitten kahve telvesi ile kurtulmak mümkün mü? İşte o sorunun yanıtı...

Selülit bacak, kalça ve karın bölgesindeki yağ dokusunu etkileyerek portakal kabuğu görünümünde bir görüntü oluşturur. Metabolik bir bozukluktur. Daha çok kadınlarda görülmesine karşın erkeklerde de görülmektedir. Selülitin bir çok nedeni var.

SELÜLİT NEDEN OLUR?

Bilinçsiz hızlı kilo alıp vermek.
Sağlıksız beslenmek.
Hareketsiz egzersizden uzak yaşamak.
Sigara gibi zararlı alışkanlıklara sahip olmak.
Fazla dar kıyafetler giymek.
Çok fazla oturmak.

SELÜLİT NASIL ORTADAN KALDIRILIR

Yüksek şeker içeren içeceklerden uzak durmak.
Sebze, meyve ağırlıklı beslenmek.
Bol bol su tüketmek.
Kafein içeren içeceklerden uzak durmak
Sigarayı bırakmak.
Banyo düzeninize keseyi dahil etmek
At kılı fırçası kullanabilirsiniz.
Egzersiz yapmak.
İp atlamak.
Hindistan cevizi yağı, biberiye yağı gibi bitkisel masajlar yapmak.
Kahve telvesini selülit olan bölgeye uygulayarak masaj yapabilirsiniz.

Yaza girmeden kurtulmak istenilen selülite kahve telvesi iyi geliyor. Kahve telvesini selülit olan bölgeye sürdükten sonra üzerini streç filmle sarıp 1 saat beklemeniz yeterli olacaktır...

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