Kahve tiryakilerini yıkacak gelişme. Büyük zam geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kahve tiryakilerini yıkacak gelişme. Büyük zam geliyor

Sektör uzmanı tiryakileri üzecek haberi verdi. Kahveye dev zam yolda.

İklim değişikliği başta olarak son dönemde yaşanan olumsuz hava koşulları, kahve fiyatlarını yaklaşık %40 oranında artırdı. İtalyan kahve grubu Lavazza'nın Başkanı Giuseppe Lavazza, iklim değişikliği, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve yeni Avrupa Birliği düzenlemeleri gibi faktörlerin kahve fiyatlarını daha da yukarı çekeceğini öngörüyor.

Perakendeciler, kâr marjlarını korumak amacıyla fiyatlarını artırıyor ve mevcut indirimleri iptal ediyor. Ayrıca, gelecekte daha fazla fiyat artışı yaşanabileceği konusunda tüketicilere uyarıda bulunuluyor.

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FİYATLAR TAVAN YAPACAK

Kahve fiyatları sürekli bir artış göstererek lüks bir ürün haline geldi. Robusta kahvesinin maliyetleri, 1970'lerden bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Arabica çekirdeklerinin fiyatları da bu ayın başında son iki yılın en yüksek noktasına çıktı. Bu fiyat artışlarının temel sebeplerinden biri iklim değişikliği, diğeri ise piyasa dinamiklerindeki değişimler.

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Vietnam'da yaşanan kuraklık, Robusta kahvesinin üretildiği ana bölgeyi etkileyerek dünya çapında dördüncü kez bir kıtlığa neden oldu. Bu kıtlık, Robusta fiyatlarının artmasına yol açtı. Aynı şekilde, Brezilya'daki kurak hava koşulları, Arabica çekirdeklerinde verim kaybına ve daha küçük, düşük kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kahve üreticileri maliyetleri azaltmak için daha düşük kaliteli çekirdekler kullanmak zorunda kalırken, kahve dükkanları bu artışı tüketicilere yansıtmak durumunda kalıyor.

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TALEPLER DE FİYATI ARTIRIYOR

Kahve fiyatlarındaki artışın sebepleri sadece hava koşullarından dolayı değil, Çin gibi büyük pazarların artan talebi de fiyatları yukarı çekiyor. Ayrıca, kahve tüccarları ve kavurucularının çiftçilere uzun süre düşük ödemeler yapması, bazı alıcıları bu durumu gözden geçirmeye teşvik etti. Yüksek kâr marjları, üreticileri diğer tarım ürünleri yerine kahve yetiştirmeye yönlendiriyor.

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Bilinçli tüketiciler bu fiyat artışlarını fırsat olarak görse de, kahve üreticileri düşük kaliteli çekirdekler ve atık içeren ürünler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Bu yılın ilk altı ayında, Vietnam ve Brezilya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Robusta kahvesinin fiyatı yaklaşık %40 oranında artış gösterdi. İtalyan kahve markası Lavazza'nın başkanı Giuseppe Lavazza, iklim değişikliği, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve yeni AB düzenlemeleri nedeniyle kahve fiyatlarının artmaya devam edeceğini öngörüyor.

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