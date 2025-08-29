Kahveci'den manidar Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

Oğlu Can Kahveci'nin kahkaha attığı bir videoyu paylaşan Gözde Kahveci'nin bu gönderisi sosyal medyada çok konuşuldu.

İrfan Can Kahveci'nin Jose Mourinho ile yıldızının bir türlü barışmaması nedeniyle bu paylaşımın Portekizli teknik adama gönderme niteliği taşıdığı ifade edildi.

???? Gözde Kahveci'nin paylaşımı.



Arkadan İrfan Can Kahveci'nin sesi de

geliyor, Kahveci ailesinde keyifler yerinde.. pic.twitter.com/33VfcdL7MZ — barkın (@barknedit) August 29, 2025

Mourinho döneminde forma şansı bulmakta zorlanan İrfan Can Kahveci bu sezon 4 maçta toplamda 83 dakika süre alabilmişti.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN MOURINHO'YA VEDA MESAJI

İrfan Can Kahveci Jose Mourinho'nın ayrılığı sonrası paylaştığı veda mesajında, “Her şey için teşekkürler, bayım. Sizi tanımak bir zevkti. Gelecekte başarılar ve iyi şanslar.” ifadelerini kullandı.