Kahveciyi öldüren zanlı hamamda yakalandı

Kaynak: İHA
Kahveciyi öldüren zanlı hamamda yakalandı
Beşiktaş’ta kıraathane işleten 43 yaşındaki İsmail Karabıyık’ın önceki gün iş yerinde eski ortağı tarafından alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis katil zanlısını hamamda yakaladı.

Beşiktaş’ta kıraathane işleten İsmail Karabıyık (43), evli ve bir kız babasıydı. Önceki gün iş yerini kapattıktan sonra evine gitti. Sabah tekrar kıraathaneye döndü. Ancak iş yerine gelen bir çalışan, onu başına kurşun sıkılmış halde buldu.

Yanında silah olmadığı için polis cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Polis, kamera kayıtlarından İsmail Karabıyık’ın eski ortağı Mehmet S.'nin taksiyle gelip kıraathaneye girdiğini ve sonra kaçtığını belirledi.

Cinayet Masası ekipleri, Mehmet S.'yi Ataşehir’de bir hamamda yakaladı. Mehmet S., İsmail Karabıyık’la 400 dolarlık bir borç yüzünden tartıştıklarını, borcunu ödeyemediği için onu öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayette kullandığı ruhsatsız silah da ele geçirildi. Mehmet S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkeme, Mehmet S.'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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