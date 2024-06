Kahveye gitmek için evden çıktı. 4 gündür haber alınamıyor

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki dört çocuk babası Ali Ünal, dört gün önce kahvehaneye gitmek üzere evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. 10 Haziran Pazartesi günü saat 09.00'da her zamanki gibi kahvehaneye gitmek için evden çıkan Ünal'dan o andan sonra haber alınamadı.

Ailesi, polis merkezine kayıp ihbarında bulunarak ve sosyal medya üzerinden duyurular yaparak Ali Ünal'ı aramaya başladı. Kenti karış karış aradıklarını söyleyen aile, babalarının bulunması için yardım bekliyor.

"4 GÜNDÜR İLAÇLARINI KULLANAMIYOR"

Güvenlik kameraları incelendiğinde, Ünal'ın saat 12.52 civarında eve dönüş yolunda yavaş adımlarla ve elinde bir poşetle ilerlediği görülüyor. Hava sıcaklıklarından etkilenerek yolunu şaşırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kızı Suzan Doğan, babasının her yerde arandığını belirterek, "Babam 84 yaşında ve her gün kahvehaneye gidip gelir. O gün hava çok sıcaktı ve güneş çarpması nedeniyle hafıza problemi yaşamış olabileceğini düşünüyoruz. Eve gelmeyince akşam saatlerinde merak edip aramaya çıktık. Her gün belirli saatlerde gelir giderdi. Akşam saat 18.00'de eve gelmeyince polise haber verdik. Babam 7 yıl önce kısmi felç geçirdiği için konuşma bozukluğu yaşıyor ve 4 gündür ilaçlarını kullanamıyor. Ne halde olduğunu bilmiyoruz, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Suzan Doğan, otoban çevresi, baraj kapakları ve Kıyıboyu Caddesi gibi farklı yerlerden sürekli ihbar aldıklarını belirtti. Doğan, "Bizi arayanlar oluyor, birkaç fotoğraf geldi ama o kişi babamız değil. Gelen ihbarlara gittik, ancak bulamadık" şeklinde konuştu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra çevredeki esnafla da görüştüklerini belirten Doğan, "Babamız evden çıktığı gün güvenlik kameralarında görünüyor. Yavaş hareketlerle fenalaşıyor ve oradaki dükkan sahipleri yardımcı olmuşlar. Sonrasında ise bir daha izine rastlanmamış" ifadelerini kullandı.