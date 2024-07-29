Kahveye yüzde 40 zam geliyor. Nedenini böyle açıkladılar

Perakendeciler kâr marjlarını korumak amacıyla fiyat artışlarına gidip ve indirimleri geri çekti. Bu durum, ilerleyen dönemde daha fazla fiyat artışının yaşanabileceği uyarısını beraberinde getirdi.

KAHVE FİYATLARI ZİRVEYE ULAŞTI

Kahve fiyatları sürekli bir artış göstermeye devam ederken şu anda kahve, lüks bir ürün haline gelmiş durumda ve fiyatlar rekor seviyelere çıktı. Robusta kahvesinin fiyatları, 1970'lerden bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, yüksek kaliteli Arabica çekirdeklerinin fiyatları da bu ayın başlarında son iki yılın zirvesine yükseldi. Bu artışların temelinde iklim değişikliği ve piyasa dinamikleri yatıyor.

FİYATLAR NEDEN ARTTI?

Vietnam’da yaşanan kuraklık, Robusta kahvesinin üretimini etkileyerek dünya genelinde dördüncü kez bir kıtlığa yol açtı. Bu durum, Robusta kahvesinin fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Öte yandan, Brezilya'daki kurak hava koşulları, Arabica çekirdeklerinde verim düşüşüne ve daha düşük kaliteli mahsullerin üretilmesine yol açtı. Kahve üreticileri, maliyetleri düşürmek için daha düşük kaliteli çekirdekler ararken, kahvehaneler bu maliyet artışlarını tüketicilere yansıtmak zorunda kaldı.

FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDEBİLİR

Kahve fiyatlarındaki artışın tek sebebi hava koşulları değil. Çin gibi pazarların artan talebi de fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, kahve tüccarlarının ve kavurucularının çiftçilere uzun süre düşük ücretler ödemesi, bazı alıcıları bu durumu değiştirmeye yönlendiriyor. Daha yüksek kâr marjları, üreticileri kahve yetiştiriciliğine yönlendiriyor. Kahve fiyatlarının artış göstermemesi durumunda, üreticilerin uzun vadede üretimlerini sürdürebilmesi zorlaşabilirdi.

Bilinçli tüketiciler, fiyat artışlarını fırsat olarak değerlendirse de, kahve üreticileri düşük kaliteli çekirdekler ve atık içeren ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bu yılın ilk yarısında, Vietnam ve Brezilya’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Robusta kahvesinin fiyatı yaklaşık %40 oranında arttı. İtalyan kahve grubu Lavazza'nın başkanı Giuseppe Lavazza, iklim değişikliği, tedarik kesintileri ve yeni AB düzenlemeleri nedeniyle kahve fiyatlarının artış göstermeye devam edeceğini öngördüğünü söyledi.